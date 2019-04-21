В здании одесского «7 канала» искали взрывчатку (фото)

Сообщение о минировании телеканала поступило на его официальную электронную почту.

В Приморском районе Одессы правоохранители проверяют сообщение о минировании телекомпании «7 канал». Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сообщение поступило по спецлинии «102» сегодня в 08:08.

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«Полицейские проверяют информацию о минировании телекомпании на Французском бульваре», - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Как сообщили сотрудники телеканала, сообщение о минировании поступило на его официальную электронную почту. Сейчас все сотрудники эвакуированы.

Неизвестный, в частности, написал, что таймер включается с момента открытия письма.

По информации полиции на 08:50, здание канала обследовали. Взрывчатки обнаружено не было.

Эфирно-кабельный телеканал «7 канал» - один из ведущих в Одессе, подконтролен известному бизнесмену Кивану Аднану.