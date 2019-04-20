"Волочил под колесом метров семь": на Львовщине грузовик насмерть переехал маленького мальчика (фото, видео)

Водителя фуры правоохранители спасали от самосуда свидетелей происшествия.

В Каменка-Бугском районе на Львовщине, сегодня, 20 апреля, в результате наезда грузового автомобиля погиб ребенок.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, дорожно-транспортное происшествие произошло в населенном пункте на трассе Киев – Чоп.

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«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается возраст и лицо ребенка, а также обстоятельства ДТП», - сообщила Добровольская.

По данным полиции, погиб мальчик, которому на вид ориентировочно 7 лет.

Как сообщил на странице в Facebook ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, смертельная авария произошла в поселке Запытов в 11.29.

«Грузовик Renault совершил наезд на мальчика возрастом около 9 лет. Со слов свидетелей, мальчик шел на науку в церковь и переходил по пешеходному переходу. Одна машина остановилась, фура не успела. Проволочил ребенка под колесом еще где-то семь метров. Водителя фуры от самосуда забрали на экспертизу», - сообщил Зинкевич.

Видео "Варта-1"

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в Запорожье женщина за рулем BMW насмерть сбила семилетнего мальчика.