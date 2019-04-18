Вокзалы, гостиницы и мэрия: в Днепре опять волна телефонных минирований (видео)

Все сообщения о минировании оказались ложными.

В Днепре прокатилась волна телефонных минирований.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сначала поступило анонимное сообщение о взрывчатке в горсовете, из-за чего пришлось эвакуировать людей. После этого пришлось обследовать железнодорожный и автовокзал.

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Следующее сообщение поступило о минировании райсовета, где расположена окружная избирательная комиссия. Затем "заминировали" местное управление статистики и территориальное подразделение Минюста в центре города.

Телефонные анонимы сорвали не только работу, но и отдых. Полиции пришлось срочно эвакуировать людей с двух отелей, фитнес-клуба и спа-центра. Все сообщения оказались ложными.

На данный момент полиция разыскивает анонимов. Им грозит шесть лет заключения.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине задержаны двое злоумышленников, которые предоставили ложные сообщения о минировании стадиона и отдела полиции.