В Днепропетровской области задержаны двое «минеров» стадиона и отдела полиции

Всего за сутки 14 апреля правоохранители проверили 9 сообщений о «минировании» объектов инфраструктуры, в том числе аэропорта, супермаркетов и отелей в городе Днепр.

В Днепропетровской области задержали двух злоумышленников, которые предоставили ложные сообщения о минировании стадиона и отдела полиции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению в ходе розыскных мероприятий полиция Кривого Рога установила и задержала 37-летнего местного жителя, который сообщил о минировании стадиона в Металлургическом районе города. Также задержан 62-летний пенсионер, который сообщил о закладке взрывчатки в здании отдела полиции города Желтых вод. Оба злоумышленника находились в состоянии алкогольного опьянения.

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По данным полиции, всего за сутки 14 апреля правоохранители проверили 9 сообщений о «минировании» объектов инфраструктуры, в том числе аэропорта, супермаркетов и отелей в городе Днепр.

Во время проверки помещений и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Все сообщения о минировании оказались ложными.

По всем сообщениям о минировании открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Сейчас полиция устанавливает всех причастных к минированию объектов в городе Днепр.

Полиция напоминает, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Напомним, ранее в Днепре поймали телефонного минера, который за 1700 грн сорвал работу Апелляционного хозяйственного суда.