В Одесской области из-за распыления газа в школе 36 учеников получили ожог дыхательных путей

Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес девятиклассник и распылил его во время перемены.

Сегодня в селе Маяки Беляевского района Одесской области из-за распыления газового баллончика в помещении школы 36 учеников получили ожог дыхательных путей.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, в результате инцидента в больницу с диагнозом ожог дыхательных путей перечным газом доставлено 36 учеников.

«После оказания помощи 26 детей отпустили домой, еще десяти ученикам сейчас оказывается медицинская помощь», - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что перечный газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перемены. Баллончик изъят.

Решается вопрос о привлечении родителей ученика к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Беляевского отдела полиции, руководство и инспекторы ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня в одной из школ Беляевского района Одесской области в помещении класса распылили газ. Изначально сообщалось о госпитализации 20 детей.