На Ривненщине госпитализированы восемь учащихся из-за распыления газа в училище

С ингаляционным отравлением в медучреждение госпитализировали шесть девушек и двое юношей в возрасте от 15 до 17 лет.

В Остроге Ривненской области из-за распыления в училище газообразного вещества пострадали восемь несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

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Сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставлены восемь учащихся местного профессионально-технического училища, поступило сегодня, 12 марта, около 15.30.

На месте происшествия полицейские установили, что в холле учебного заведения неизвестный распылил газообразное вещество, вследствие чего с ингаляционным отравлением в медучреждение госпитализировали шесть девушек и двое юношей в возрасте от 15 до 17 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе личность правонарушителя и вид газового баллончика.

Решается вопрос о внесении сведений по факту хулиганства в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Витовском районе в с. Первомайское на Николаевщине 11 марта около 10:30 17-летний ученик 11-го класса принес в свою школу перцовый баллон и распылил газ возле уборной. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо, поэтому обратились за помощью к медикам.