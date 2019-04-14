Полиция ищет взрывчатку на Майдане Незалежности и ТРЦ "Глобус"

Правоохранителям поступило два анонимных сообщения о заминировании с интервалом в один час.

В Киеве полиция проверяет ТРЦ «Глобус» и Майдан Незалежности на наличие взрывчатки.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

«Получили два сообщения о заминировании ТРЦ «Глобус» и площади Майдан Незалежности. Отрабатываем», - сказала она.

По словам Блищик, сообщения поступили с интервалом в один час - около 11.00 и 12.00.

По данным Отдела коммуникации полиции Киева, на месте работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района. Из помещения заведения эвакуировали посетителей и сотрудников.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. По окончании проверки будет дана правовая квалификация происшествия.