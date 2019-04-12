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В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась дверь (фото)

14:02, 12 апреля 2019
Происшествия
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В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась задняя дверь / фото telegram.org/hueviykharkov

В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась задняя дверь. По словам очевидцев, инцидент произошел сегодня, 12 апреля, в автобусе 271-го маршрута, когда тот двигался по спуску Жилярди.

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"Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери", - пишут свидетели происшествия в Telegram-канале.

По их словам, пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Пострадавших нет / фото telegram.org/hueviykharkov

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Теги: #Харьков#маршрутка в Харьковепогода в Харькове