Следователи ГБР задержали столичного полицейского, торговавшего разрешительными документами на оружие

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского, торговавшего разрешительными документами на оружие.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. «Следователи теруправления ГБР в Киеве задержали заместителя начальника отдела контроля над оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в г. Киеве. По предварительной информации, сотрудник полиции наладил механизм получения средств за выдачу разрешительных документов на хранение, ношение и использование оружия», - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что полицейского задержали после документирования многочисленных фактов получения средств от посредников.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 (вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.