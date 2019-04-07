В Одессе задержали сотрудника прокуратуры при получении 10 тысяч долларов взятки

Правоохранитель вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО задержанного.

Сегодня в Одессе задержали сотрудника прокуратуры при получении взятки в 10 тыс. долларов.

Как сообщил УНИАН представитель в правоохранительных органах, задержан сотрудник Белгород-Днестровской прокуратуры.

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По данным источника, он вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО находящегося там гражданина.

В настоящее время продолжаются соответствующие оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что Директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач, который требовал 4,7 миллиона гривень за победу в тендере на поставку извести, арестован на два месяца.