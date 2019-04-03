Задержанного на взятке директора Грибовичской свалки арестовали с возможностью залога

Директор Грибовичской свалки потребовал 4,7 миллиона гривень взятки.

Директор львовского КП "Збиранка" Виталий Пугач, который требовал 4,7 миллиона гривень за победу в тендере на поставку извести, арестован на два месяца.

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Об этом спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко написал на странице в Facebook.

"Решением суда арестован на 2 месяца и отстранен от должности директора одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета, задержанного в вымогательстве взятки в 4,7 млн грн. Альтернатива - залог в 405 тыс", - написал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, во Львове 1 апреля правоохранители задержали за вымогательство взятки в размере 4,7 миллиона гривень директора львовского коммунального предприятия «Збиранка» (Грибовичская свалка).

Чиновник получил часть неправомерной выгоды в сумме 400 тыс. грн. от подрядчика, который выиграл тендер на проведение рекультивации Грибовичской свалки.