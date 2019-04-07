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В Винницкой области горит птицефабрика

14:15, 07 апреля 2019
Происшествия
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Жертв и пострадавших нет / mns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«7 апреля в 12:20 в селе Шпирки, Барского района, в отдельно стоячей птицефабрике (размером 100х20 м) возник пожар», - говорится в сообщении.

В 12:56 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на Днепропетровщине в частном доме на улице Донецкой произошел пожар, унесший жизни трех человек.

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Теги: #пожар#Винниччина