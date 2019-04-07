В Винницкой области горит птицефабрика
14:15, 07 апреля 2019Происшествия
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В 12:56 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет / mns.gov.ua
В Винницкой области в воскресенье, 7 апреля, произошел пожар на птицефабрике.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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«7 апреля в 12:20 в селе Шпирки, Барского района, в отдельно стоячей птицефабрике (размером 100х20 м) возник пожар», - говорится в сообщении.
В 12:56 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
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