В Винницкой области горит птицефабрика

В 12:56 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.

В Винницкой области в воскресенье, 7 апреля, произошел пожар на птицефабрике.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеНа Черниговщине во время пожара сухой травы погибла пенсионерка

«7 апреля в 12:20 в селе Шпирки, Барского района, в отдельно стоячей птицефабрике (размером 100х20 м) возник пожар», - говорится в сообщении.

В 12:56 пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на Днепропетровщине в частном доме на улице Донецкой произошел пожар, унесший жизни трех человек.