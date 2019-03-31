В Ужгороде на железнодорожном вокзале нашли сумку с гранатами

Личность владельца сумки установили. Им оказался 30-летний житель Черкасс. Мужчину разыскали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Сотрудники Ужгородского отделения полиции начали расследование по факту выявления боеприпасов в сумке, оставленной на железнодорожном вокзале в областном центре.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, сегодня, 31 марта, около 01:00 ночи на линию «102» поступило сообщение о выявлении подозрительного пакета на железнодорожном вокзале в Ужгороде.

«На место происшествия прибыли полиция, взрывотехники, спасатели и медики. Правоохранители эвакуировали граждан, обследовали данную территорию и обнаружили указанную сумку», - добавили в отделе коммуникации.

По данным полиции, содержимое сумки осмотрели, в пакете выявили предметы быта и три предмета, похожие на гранаты.

В полиции добавили, что личность владельца сумки установили. Им оказался 30-летний житель Черкасс. Мужчину разыскали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

«По факту незаконного обращения с боеприпасами начато следствие по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу», - добавили в отделе коммуникации.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Запорожья задержали троих торговцев оружием из зоны ООС.