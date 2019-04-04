Черниговский облсовет инициирует повторное выделение средств на ликвидацию последствий взрывов в Ичне

Депутаты Черниговского облсовета инициируют повторное выделение средств резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий взрывов военного арсенала в Ичне.

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Как передает корреспондент УНИАН, областной совет поддержал сегодня запрос, подготовленный депутатами Ириной Грозенко («Наш край») и Николаем Бутенко (РПЛ).

Депутаты подняли вопрос о необходимости выделения из резервного фонда государственного бюджета в 2019 году 90 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в октябре прошлого года в результате взрывов на арсенале в/ч А1479 в с. Дружба Ичнянского района.

Депутаты, которые выезжали на место происшествия, указывают, что за выделенные государством средства приобретено несколько домов пострадавшим, чьи дома были полностью уничтожены, но не полностью отремонтировано жилье другим местным жителям, которые тоже пострадали в результате взрывов.

«Граждане недовольны таким отношением к ним, и просят помощи в решении жизненных вопросов. В связи с этим считаем нужным областной государственной администрации ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о возвращении ранее не использованной части ранее выделенных средств», - говорится в тексте документа.

Областная государственная администрация должна изучить этот вопрос и дать ответ до 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 500 человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения были отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн. В Ичне и ближайших населенных пунктах проведена операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала. Сначала военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения». СБУ отрабатывала версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

Справка. Площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.