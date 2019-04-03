В Киеве вор натравил собаку на людей, полицейские применили оружие

В результате инцидента пострадали двое гражданских лиц и участковый офицер полиции.

На улице Симиренко в Святошинском районе Киева в среду, 3 апреля, вор натравил свою собаку на людей, из-за чего полицейским пришлось застрелить животное.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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В участковых офицеров полиции обратились люди с сообщением о том, что на рынке мужчина схватил упаковку пакетов и пытался убежать. Когда же продавцы начали его догонять, он натравил на них свою собаку.

На месте инцидента полицейские обнаружили двух мужчин со следами от укусов и начали преследовать вора, однако он при попытке бегства натравил пса и на правоохранителей.

В результате участковый офицер полиции применил табельное огнестрельное оружие: выстрел оказался смертельным для животного.

Укусы собаки получили двое гражданских лиц и один полицейский. Им оказывают медицинскую помощь врачи «скорой», которых вызвали свидетели.

Правоохранители задержали владельца животного в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание за грабеж (ст. 186 УК) и угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 УКУ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.