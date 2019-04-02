цей матеріал доступний українською

Ну Сумщине заместитель главы УИК повесилась перед выборами

15:42, 02 апреля 2019
Происшествия
424 0
Заместитель главы одной из УИК на Сумщине совершила самоубийство / Фото Billy Curtis via flickr.com

На Сумщине за два дня до выборов президента Украины заместитель председателя участковой избирательной комиссии совершила самоубийство.

Читайте такжеНа Тернопольщине подрались члены двух УИК за место в очереди в ОИК, пострадала женщина

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, факт суицида произошел в селе Яцино Путивльского района.

Согласно сообщению, женщина, 1965 г. н., исчезла днем 29 марта. Лишь поздно вечером того же дня ее тело обнаружили повешенным на чердаке домовладения.

В полиции по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство) УК Украины и проведены необходимые следственные действия.

«Установлено, что произошло самоубийство, которое не связано с работой погибшей в УИК. В ее кармане обнаружили записку, в которой погибшая просит никого не винить в своей смерти. Также установлено, что в семье этой женщины уже были суициды - раньше ее отец также повесился, а брат отравился», - отметила Биганова.

Между тем в социальных сетях и местных СМИ предполагают, что на такой шаг женщину побудило якобы давление, которое оказывалось на нее как на одного из руководителей УИК.

По результатам голосования на выборах президента в первом туре в Путивльском районе Сумской области победил кандидат Юрий Бойко, за которого проголосовали 34,5% избирателей. Второе место занял Владимир Зеленский (26%), третье - Юлия Тимошенко (10,5%).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #самоубийство#Сумщина