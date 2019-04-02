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ENEMO рекомендует провести дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов

13:48, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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Наблюдатели рекомендуют провести дебаты \ фото УНИАН

Эксперт по вопросам выборов Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Пьер Петье заявляет о важности проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины перед вторым туром президентских выборов, который состоится 21 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петье сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве во время представления ENEMO предварительных выводов наблюдения за выборами президента в Украине.

"Вы совершенно правы, подчеркивая важность дебатов между кандидатами. Несмотря на их отсутствие в первом туре выборов, мы должны подчеркнуть, что кампания была конкурентная, несмотря на нарушения, которые мы наблюдали", - заявил петь.

"Мы рекомендуем и надеемся, что дебаты с участием участников выборов перед вторым раундом будут проведены", - сказал эксперт.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #дебаты#наблюдатели#выборы президента Украины 2019