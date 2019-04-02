На трассе "Одесса-Рени" столкнулись два грузовых микроавтобуса и маршрутка, есть погибшие (фото, видео)

Из-за столкновения автомобилей на трассе Одесса-Рени образовалась транспортная пробка.

Сегодня в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и двух грузовых микроавтобусов погиб человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, авария произошла утром возле села Удобное Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением «Белгород-Днестровский-Одесса» с пассажирами.

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«Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Mercedes Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Ford Transit , водитель которого погиб на месте. Водитель Mercedes Sprinter госпитализирован. Маршрутное такси получило механические повреждения. Его пассажиры за медицинской помощью не обращались», - заявили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают следователи по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции и патрульные.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, из-за аварии на участке дороги Одесса-Рени в районе Удобного проезд транспорта значительно затруднен.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области уточнили, что об аварии на трассе Одесса-Рени в службу спасения «101» поступило сообщение примерно в 6.10.

По прибытию на место вызова спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из микроавтобуса пострадавшего мужчину; из другого транспортного средства – тело погибшего.

В результате сильного удара один из микроавтобусов перевернулся, перекрыв полосу движения.