В Одессе BMW сбил на тротуаре женщину с малолетним ребенком

Иномарка также сбила дорожный знак «Пешеходный переход» и повредила два припаркованных автомобиля.

Сегодня в Одессе, в микрорайоне Черемушки, автомобиль BMW сбил женщину-пешехода, находившуюся на тротуаре с малолетним ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 12.30 на улице Генерала Петрова, возле парка отдыха им. Горького.

Читайте такжеМасштабное ДТП под Киевом: на Бориспольской трассе из-за гололеда столкнулись более 20 авто (фото, видео)

Как отмечается, водитель BMW, двигаясь со стороны улицы Космонавтов, не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил дорожный знак, обозначающий «пешеходный переход».

«Затем сбил женщину, которая находилась на тротуаре, и продолжил движение, повредив два припаркованных в «кармане» автомобили - BMW и Ssang Yong. Женщина доставлена в больницу, с ней был ребенок - малыш не пострадал. Водитель находится на месте происшествия, работает следователь», - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, у потерпевшей – переломы.