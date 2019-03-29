Очередная авария на железной дороге: на этот раз с рельсов сошли вагоны на Выдубичах (фото, видео)

Судя по всему, перевернулись вагоны одной из промышленно-строительных групп.

В Киеве на Выдубичах с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Помимо вагонов, серьезно повреждено ж\д полотно.

На опубликованных кадрах видно, что помимо опрокидывания вагонов, серьезно повреждено железнодорожное полотно. Часть вагонов была загружена щебнем, информации о пострадавших нет.

Судя по всему, перевернулись вагоны одной из промышленно-строительных групп, причины происшествия выясняются, сообщает «Информатор».

Как сообщал УНИАН, в Украине участились происшествия на железной дороге.

Так, в Тернопольской области вечером 19 марта с рельсов сошел один из вагонов пассажирского поезда. Дизельный поезд курсировал по маршруту Тернополь–Залещики.

"В одном из трех вагонов с рельсов сошла передняя пара колес", – говорится в сообщении.

Никто из полусотни пассажиров не пострадал. Их пересадили в первый вагон поезда. Во время осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. Сейчас проводится проверка и выясняются окончательные причины аварии.

Также в июле 2018 года в Одесской области на перегоне Ивановка - Веселый Кут сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. В связи с инцидентом был нарушен график 20 пассажирских поездов.

До этого в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Инцидент произошел в Самарском районе на перегоне Нижнеднепровский узел - Самаровка.

Погибших и пострадавших в результате инцидента не было, утечки из цистерн тоже. В восьми вагонах был прокат, трубная заготовка и дизтопливо, остальные были пустыми. В "Укрзализныце" отметили, что авария поезда в Днепре произошла из-за кражи болтов и скреплений главного пути.

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Как сообщалось ранее, государственная служба Украины "Укртрансбезопасность" заявила, что количество железнодорожных аварий в Украине растет и почти 90% происшествий случаются из-за неудовлетворительного содержания дорог.

Так, согласно данным Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", в 2017 году было зафиксировано 89 случаев, из них 21 – на путях УЗ, в 2018 году – 140 случаев, из них 17 случаев на путях УЗ. Количество сходов подвижного состава железнодорожного транспорта на путях общего пользования составила 5 случаев в 2017 году и 6 – в 2018 году. Почти 90% транспортных происшествий было допущено в связи с неудовлетворительным текущим содержанием путей, сообщили 112.ua в "Укртрансбезопасности".

По данным экспертов, при протяженности железнодорожных путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на пути общей длиной 1 086 км, 1746 км дорог закрыто для движения.

В проект финплана на 2019 год УЗ включила реконструкцию 260 км путей (2,1 млрд грн) и капремонт 240 км (1,1 млрд грн), что более чем вдвое меньше минимально необходимого уровня.

При этом монополист предпочитает направлять государственные средства на другие цели, например, на рост административных расходов (+0,8 млрд грн) или прочих операционных расходов (+0,9 млрд грн).

Например, летом прошлого года Центр сервисного обеспечения "Укрзализныци" за 740 тысяч гривен нанял SMM-щика, чтобы тот вел страницу УЗ в Facebook", – говорится в статье.