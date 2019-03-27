В Николаеве после задержания правоохранителями внезапно умер мужчина

Полицейские применили к потерпевшему газовый баллон и наручники.

В Николаеве, вчера, 26 марта, мужчина внезапно умер после применения к нему патрульными полицейскими спецсредств.

По сообщению отдела коммуникации полиции Николаевской области, событие произошло около 22:00 часов в жилом квартале по улице Карпенко в Заводском районе города.

Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. После чего скрылся дворами многоэтажек.

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"Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, обнаженного по пояс, который совершал хулиганские действия, и было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При попытке полицейских приблизиться к мужчине, он начал убегать, осуществлял неповиновение и стал кидаться на правоохранителей и совершать сопротивление. Полицейскими были применены спецсредства газовый баллон и наручники", - говорится в сообщении.

Через несколько минут правоохранители заметили, что мужчине стало плохо.

Патрульные сняли спецсредство и начали оказывать первую неотложную помощь, и сразу вызвали карету скорой помощи. Через несколько минут к месту происшествия прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мужчины не удалось.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо умершего. Тело мужчины будет направлено на проведение экспертизы с целью установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств, будет предоставлена правовая кваліфіція события.

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