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В Винницкой области в результате ДТП машину разорвало пополам

04:15, 27 марта 2019
Происшествия
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Авария произошла около 17.30 / фото: пресс-служба полиции области

В селе Дорожное Винницкого района во вторник, 26 марта, водитель автомобиля «Volkswagen Passat В4» столкнулся с отбойником, в результате чего машину разорвало пополам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Авария произошла около 17.30. Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам.

От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли. В результате аварии двое погибших - 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

Фото: пресс-служба полиции области

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: пресс-служба полиции области

Как сообщал УНИАН, на трассе "Харьков-Сумы" в Харьковской области микроавтобус Volkswagen T5 сбил трех мужчин, которые толкали машину.

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Теги: #ДТП#Виннитчина