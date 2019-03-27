В Винницкой области в результате ДТП машину разорвало пополам

В результате аварии двое погибших - 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

В селе Дорожное Винницкого района во вторник, 26 марта, водитель автомобиля «Volkswagen Passat В4» столкнулся с отбойником, в результате чего машину разорвало пополам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Авария произошла около 17.30. Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам.

От полученных повреждений водитель и пассажирка машины погибли. В результате аварии двое погибших - 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, на трассе "Харьков-Сумы" в Харьковской области микроавтобус Volkswagen T5 сбил трех мужчин, которые толкали машину.