В Днепре произошел масштабный пожар в заброшенной больнице (фото)
20:25, 15 марта 2019Происшествия
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В данный момент пожар перешел уже на 3-й этаж здания.
О жертвах пока не известно / фото "Информатор"
В Днепре на улице Щербаня горит заброшенная больница.
Об этом сообщает «Информатор».
Сообщение о пожаре на верхних этажах заброшенной больницы поступило сегодня около 19:00.
По предварительной информации, пожар произошел на чердаке. Местные жители утверждают, что больницу использовали бездомные для жилья и выпаливания кабелей. В данный момент пожар перешел уже на 3-й этаж здания.
фото "Информатор"
На месте работают спасатели, задействованы 4 единицы техники и 30 человек личного состава. Детали будут выяснять правоохранители. О жертвах пока не известно.
фото "Информатор"
Как сообщал УНИАН, 6 марта в селе Каменка, расположенном вблизи Днепра, на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий произошел крупный пожар.
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