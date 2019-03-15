В Днепре произошел масштабный пожар в заброшенной больнице (фото)

В данный момент пожар перешел уже на 3-й этаж здания.

В Днепре на улице Щербаня горит заброшенная больница.

Об этом сообщает «Информатор».

Сообщение о пожаре на верхних этажах заброшенной больницы поступило сегодня около 19:00.

По предварительной информации, пожар произошел на чердаке. Местные жители утверждают, что больницу использовали бездомные для жилья и выпаливания кабелей. В данный момент пожар перешел уже на 3-й этаж здания.

На месте работают спасатели, задействованы 4 единицы техники и 30 человек личного состава. Детали будут выяснять правоохранители. О жертвах пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в селе Каменка, расположенном вблизи Днепра, на территории предприятия по изготовлению пластиковых изделий произошел крупный пожар.