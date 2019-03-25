В Одессе избили агитатора одного из кандидатов в президенты

После непродолжительной «политической дискуссии» злоумышленник ударил волонтера кулаком по голове.

В Одессе начато расследование по факту избиения агитатора одного из кандидатов в президенты.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, об инциденте на ул. Николаевская дорога (Суворовский район города) в полицию вчера сообщил 38-летний горожанин, который работает волонтером в агитационной палатке одного из кандидатов в президенты Украины.

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«Правоохранителям, которые прибыли по вызову, мужчина рассказал, что к палатке подошли трое нетрезвых мужчин. После непродолжительной «политической дискуссии», один из незнакомцев ударил агитатора кулаком по голове, после чего компания с места происшествия скрылась», - сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские принимают меры по установлению личности злоумышленника.