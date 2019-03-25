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В Хмельницкой области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку (фото)

12:34, 25 марта 2019
Происшествия
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Преступника задержали / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Всю ночь после преступления он прятался на сеновале. Сейчас он задержан.

"28-летний подонок в Хмельницкой области заманил в свой дом малолетнюю 11-летнюю девушку, где ее изнасиловал и ограбил. Уже на утро преступник задержан. Всю ночь он прятался в сеновале", - говорится в сообщении.

Ранее в Житомире в общежитии полиция задержала мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 7-летней девочкой.

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Теги: #изнасилование#Хмельницкая область