На Львовщине из-за обвала в шахте погиб горняк

Трагедия произошла сегодня в селе Селец Сокальского района.

Во Львовской области в результате обвала породы на шахте «Надежда» погиб рабочий.

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Об этом сообщил УНИАН координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, трагедия произошла сегодня в селе Селец Сокальского района.

«На шахте «Надежда» в результате обвала породы на глубине около 500 метров погиб горный рабочий (шахтер)», - сказал Зинкевич и добавил, что силами спасательного отряда проводятся раскопочные работы.

Депутат уточнил, что погибший 41-летний рабочий проживал в городе Червоноград.

По факту гибели горняка на шахте в Сокальском районе Львовской области полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

Сообщение о том, что на одной из шахт района погиб горняк, поступило в Сокальское отделение полиции сегодня, 24 марта, около 6 часов утра.

Полицейские установили, что на глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб житель Червонограда, горный рабочий очистного забоя. Пострадавших в результате обвала нет.

По факту гибели горняка начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Полицейские проводят досудебное расследование.