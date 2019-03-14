Не дал сесть за руль: в Хмельницком мужчину приговорили к 15 годам за жестокое убийство таксиста

Злоумышленник ранее уже был судим и 7 лет провел за решеткой.

Хмельницкий горрайонный суд признал виновным 53-летнего местного жителя в умышленном убийстве знакомого таксиста и назначил 15 лет лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным досудебного расследования, мужчина в течение длительного времени пользовался автомобилем своего знакомого и совместно с ним оказывал услуги такси. Когда владелец авто решил лишить своего «коллегу» права им пользоваться, злоумышленник, пытаясь любым способом завладеть транспортным средством, спланировал совершить убийство.

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Реализуя свой преступный умысел, осенью 2017 года во время разговора в гараже у потерпевшего, с полки для инструментов он выхватил молоток и нанес им 9 ударов в голову. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Понимая последствия совершенного и пытаясь уничтожить следы преступления, тело потерпевшего злоумышленник вывез за пределы Хмельницкого и оставил на обочине дороги, неподалеку от свалки.

После этого он незаконно завладел транспортным средством и документами убитого таксиста и до момента задержания, продолжал использовать автомобиль для оказания услуг по перевозке пассажиров.

Кроме этого, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и около 7 лет провел за решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области мужчина из ревности ранил ножом экс-жену и во время побега погиб в ДТП.