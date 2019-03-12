На Сумщине мужчина из ревности ранил ножом экс-жену и во время бегства погиб в ДТП

Ранив бывшую жену в живот и шею, мужчина сел в автомобиль, разогнался и на огромной скорости въехал в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

На Сумщине мужчина из ревности ранил ножом бывшую жену и, убегая на автомобиле, погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, происшествие случилось 10 марта в с. Грунь Ахтырского района.

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Согласно сообщению, в Ахтырский отдел полиции почти одновременно поступило два сообщения о происшествия, случившихся по одному адресу. Первое - от врача бригады скорой помощи, который сообщил о причинении ножевых ранений 38-летний женщине. Второе - о гибели ее бывшего мужа.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. Женщину с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости и шеи доставили в хирургическое отделение. Жизнь мужчины спасти не удалось. Он погиб в автомобиле, которым управлял. Автомобиль врезался в дерево возле дома», - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько.

По его информации, супруги не жили вместе больше года. Мужчина целом характеризовался положительно, работал трактористом. Но неоднократно из-за ревности угрожал своей бывшей жене. В тот день он в очередной раз пришел, чтобы выяснить отношения. Мужчина начал ссориться со своим 19-летним сыном и угрожал ему. Мать заступилась за парня и пыталась выпроводить бывшего мужа. Разъяренный мужчина схватил нож и ранил женщину в живот и шею. Затем выбежал на улицу, сел в собственный автомобиль, разогнался и на большой скорости въехал в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

«В полиции по этим фактам открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), а также по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.