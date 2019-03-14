В полиции назвали причину смерти сотрудника Администрации президента

Правоохранители также задержали двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, где с ними общаются следователи.

В полиции заявили, что, по предварительным данным, причиной смерти найденного сегодня мертвым сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого стала ишемическая болезнь сердца.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, по результатам вскрытия, предварительной причиной смерти является хроническая ишемическая болезнь сердца.

Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа.

"Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители добавили, что при осмотре места происшествия и личных вещей погибшего выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

"Также установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - отметили в полиции.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли тело погибшего главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александра Бухтатого.

Представитель Нацполиции заявил, что, «согласно предварительному осмотру, следов насильственной смерти на теле не обнаружено».

В то же время ранее СМИ сообщили, что у погибшего мужчина была проломлена голова, а руки были перепачканы кровью.