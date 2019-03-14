В Киеве возле церкви нашли изувеченный труп (фото)

По словам медиков, у погибшего разбита голова, а руки полностью покраснели от крови.

14 марта в Шевченковском районе столицы обнаружили мертвого мужчину. Окровавленное тело лежало на улице Багговутовской, прямо у ворот церкви. Его заметил охранник стройки, который возвращался с ночной смены. Он сразу вызвал полицейских и скорую помощь.

Врачи констатировали смерть мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

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Страшную находку обнаружили около 06:50. Прибывшие на место патрульные сразу заметили на земле кровавые следы, которые вели прямо к трупу. На вид погибшему было около 40-45 лет. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь.

Полицейские оградили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители опросили строителей. По словам рабочих, около пяти утра на территорию приезжала бетономешалка и тогда трупа еще не было. Обстоятельства происшествия выясняют криминалисты.

Как сообщал УНИАН, в столичном общежитии мужчина подорвался на взрывчатке.