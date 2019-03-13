В Запорожье неизвестные разбили авто активиста после его выступления в ВР о незаконной вырубке парка в городе (фото)

Когда общественный деятель возвращался в Запорожье из Киева, где рассказывал народным депутатам о незаконной вырубке деревьев в центре города, его машину разгромили.

В Запорожье неизвестные злоумышленники разбили автомобиль известного местного активиста Игоря Лукашенко, припаркованный около его дома.

Об этом УНИАН сообщил сам Лукашенко.

Инцидент произошел рано утром 13 марта, в тот момент, когда Лукашенко возвращался из Киева, где принял участие в пресс-конференции в Верховной Раде, во время которой рассказал о незаконной, на его взгляд, вырубке деревьев в сквере Яланского, который находится в центре Запорожья. По этому же вопросу активист провел встречу с представителями Министерства экологии и природных ресурсов.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности о таксисте, которого трижды останавливали пьяным, а потом он совершил ДТП (фото)

«То, что они разбили машину – это плата за активную жизненную позицию. Они обозлили нас, но в то же время, я опасаюсь за свое здоровье, за здоровье других активистов», - заявил Лукашенко.

По его словам, злоумышленники забрали из авто магнитолу и старые аудиоколонки. При этом деньги – около 500 грн – не взяли.

По данному факту полиция Запорожья начала проверку.

Напомним, Лукашенко известен в Запорожье как волонтер, а так же защитник сквера Яланского, на месте которого фирма «Ленд Девелопмент», которую контролирует бизнесмен и депутат Запорожского совета Владимир Кальцев, планирует построить торгово-развлекательный центр. В связи с подготовительными работами строители вырубили в сквере более 600 деревьев.

Лукашенко несколько раз устраивал в сквере акции протеста, которые заканчивались столкновениями со сторонниками будущего ТРЦ.