В Днепре пьяный мужчина после ДТП выпрыгнул на ходу из кареты скорой помощи

Мужчину везли в больницу с подозрением на открытую черепно-мозговую травму.

Сегодня около 17:15, на пересечении улиц Андрея Сахарова и Прохорова в Днепре случилось ДТП. Столкнулись автомобили "Москвич" и Opel.

Как рассказали патрульные, "Москвич" выезжал с улицы Прохорова, а Opel двигался по улице Андрея Сахарова в направлении улицы Романовского. Предварительно, водитель «Москвича» не уступил дорогу Opel — и машины столкнулись, сообщает "Информатор".

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Водителя "Москвича" с места забрала скорая в больницу имени Мечникова с подозрением на открытую черепно-мозговую травму. Однако как стало известно позже, водитель выпрыгнул на ходу из кареты скорой помощи. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Медикам пришлось остановить автомобиль и вызвать экипаж патрульных. Те приехали на место и помогли поймать мужчину, после чего пострадавшего все же доставили в больницу.

На месте ДТП движение транспорта немного затруднено. Автомобили и их осколки на дороге оградили дорожными конусами. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая разберется во всех деталях аварии.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля такси - были госпитализированы в результате обстрела автомобиля неизвестными злоумышленниками.