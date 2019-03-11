В Хмельницкой области сильный ветер сорвал крышу со здания местной прокуратуры (фото)

Площадь повреждений составляет 330 кв. м. Размер убытков устанавливается.

В Хмельницкой области сегодня около 9.00 сильной ветер сорвал крышу со здания местной прокуратуры, что в райцентре Красилов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры Василий Слипец.

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«Порывы ветра были около 30м/сек. Полностью сорвана бляха и частично сама конструкция, на которой крепилась крыша. Никто не пострадал. Площадь повреждений составляет 330 кв. м. Сейчас подсчитываем убытки», - отметил прокурор.

Слипец также добавил, что сейчас решается обустройства временного перекрытия, чтобы исключить попадание атмосферных осадков внутрь здания.

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