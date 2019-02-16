На Закарпатье из гранатомета обстреляли жилой дом (фото, видео)

Полиция расследует инцидент как покушение на убийство.

В селе Сторожница в Ужгородском районе в субботу ночью, 16 февраля, неизвестный выстрелил из гранатомета в жилой дом.

Как рассказали в пресс-службе полиции Закарпатской области, в результате инцидента пострадавших нет, по факту покушения на убийство уже начали расследование, прорабатываются разные версии этого преступления.

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Указывается, что сообщение об инциденте поступило в полицию в 3:35 ночи. Заявитель сказал, что неизвестный стрелял из гранатомета в его дом. С места происшествия изъяли доказательства, которые направят на экспертизу. Предполагается, что неизвестный совершил выстрел из ручного гранатомета.

По данным издания "Закарпаття онлайн", в пострадавшем от обстрела доме живет мать политика, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.