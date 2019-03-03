В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах (видео)

Сначала на открытой территории загорелся мусор, а затем огонь перекинулся на расположенные рядом торговые павильоны, имеющие общую крышу.

В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«3 марта в 14:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Лермонтова Центрально-Городского района города Кривой Рог. По сообщению горел мусор», - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны, имеющих общую крышу.

В 16:50 пожар удалось локализовать на площади 300 кв.м.

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К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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