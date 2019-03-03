цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах (видео)

19:10, 03 марта 2019
Происшествия
95 0
Пожар ликвидировали / dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«3 марта в 14:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Лермонтова Центрально-Городского района города Кривой Рог. По сообщению горел мусор», - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны, имеющих общую крышу.

В 16:50 пожар удалось локализовать на площади 300 кв.м.

Читайте такжеВ центре Одессы горел жилой дом, огня предшествовал взрыв – СМИ

К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Ранее на Львовщине сгорел отель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#Кривой Рог