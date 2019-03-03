В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах (видео)
В Кривом Роге произошел пожар в торговых павильонах.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
«3 марта в 14:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Лермонтова Центрально-Городского района города Кривой Рог. По сообщению горел мусор», - говорится в сообщении.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны, имеющих общую крышу.
В 16:50 пожар удалось локализовать на площади 300 кв.м.
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К ликвидации пожара привлечено 25 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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