Центр Днепра стал в пробках из-за перевернувшегося грузовика

По словам водителя, у грузовика на ходу отказали тормоза.

В центре Днепра в понедельник, 25 февраля, около 11:35, на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго, перевернулся грузовик, в результате чего образовалась большая пробка.

Об этом сообщает «Информатор».

По словам водителя, у грузовика на ходу отказали тормоза. На перекрестке грузовик снес светофор, а через несколько метров перевернулся.

В результате инцидента ни водитель, ни его пассажир не пострадали. На место прибыла скорая помощь, однако госпитализация участников ДТП не потребовалась.

Сейчас на месте события ожидают спасателей и технику, которая ликвидирует последствия аварии, в частности уберет моторное масло с проезжей части. Из-за аварии трафик на прилегающих улицах буквально «стоит».

Как сообщал УНИАН, в центре Днепра грузовик коммунальщиков насмерть сбил женщину.