В Житомире задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки и ее матери

26-летний житомирянин обоснованно подозревается в убийстве двух женщин в возрасте 41 и 21 год - матери и дочери. Подозреваемый является бывшим парнем младшей жертвы, с которой он недавно расстался.

Сегодня, 22 февраля, в Житомире задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин.

Как сообщили УНИАН в полиции Житомирской области, в полдень 22 февраля оперативники криминальной полиции установили место пребывания 26-летнего житомирянина, которого обоснованно подозревают в причастности к убийству женщин – матери и дочери, которое произошло утром 16 февраля в областном центре.

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«22 февраля полицейские разыскали и задержали молодого человека на окраине областного центра»,- сказано в сообщении.

Также в полиции корреспонденту УНИАН уточнили, что задержан именно Василий Подорожный, который после убийства женщин был объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в частном домовладении на окраине Житомира полиция обнаружила тела двух женщин в возрасте 41 и 21 лет; смерть обоих была насильственной. Погибшими оказались 41-летняя мать и ее 21-летняя дочь Анжелика Карпец. По данному факту было открыто уголовное производство. По подозрению в причастности к их убийству искали 26-летнего жителя областного центра Василия Подорожного. По предварительным данным, Подорожный является бывшим парнем девушки и он недавно расстался с ней; также убийство могло быть совершено из ревности.