На трассе "Николаев-Херсон" преступники "подрезали" Range Rover и украли из него 15 миллионов гривень

Неизвестные лица заставили остановиться жителя Николаева, который ехал домой на автомобиле. Разбив стекло в его машине, они отобрали деньги и скрылись в направлении Херсона.

На трассе вблизи Николаева вчера грабители отобрали у местного жителя более 15 млн грн.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, инцидент произошел на автодороге Николаев-Херсон вблизи с. Шевченково около 23:20.

По словам 52-летнего жителя Николаева, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его заставил остановиться автомобиль Volkswagen темного цвета.

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«Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой было более 15 млн грн», - говорится в сообщении полиции.

Нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, предположительно, марки Volkswagen и BMW, в направлении Херсона.

Сведения об указанном происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины (грабеж), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.