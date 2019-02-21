В Харькове накрыли вооруженную до зубов группировку (фото, видео)

В настоящее время проверяется причастность участников группы к нападению на харьковского журналиста и подготовки нападений на общественных активистов.

Харьковская местная прокуратура №1 совместно с Управлением СБУ в Харьковской области и Нацполицией разоблачила группу лиц, которая хранила арсенал оружия.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием").

Во время обысков в домах у трех фигурантов производства (все - жители области в возрасте от 33 до 40 лет) изъяты два автомата АКС-74, пистолеты, боевую гранату, травматическое и холодное оружие.

По оперативным данным, изъятые автоматы попали в незаконный оборот во время оккупации территории Украины российско-террористическими силами и незаконными вооруженными формированиями.

Также проверяется причастность участников группы к нападению на харьковского журналиста и подготовки нападений на общественных активистов.

Решается вопрос об объявлении о подозрениях фигурантам производства и избрание им меры пресечения.