Правоохранители разоблачили четыре порностудии в Ривном и Днепре (фото, видео)

По сведениям полиции, администратор порностудий, 22-летняя ривненчанка, подыскивала соответствующие помещения и девушек для «работы».

В Ривном и Днепре правоохранители прекратили деятельность четырех порностудий.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области.

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Отмечается, что работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Ривненской области совместно со следователями следственного управления при поддержке Департамента БЗПТЧ с привлечением киберполицейских, спецназовцев и при процессуальном руководства местной прокуратуры 20 февраля провели три обыска в Ривне и один - в Днепре.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК украины, оперативники установили причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечению деятельности трех студий в Ривном, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера», — сообщил начальник отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Ровенской области Игорь Крутий.

По сведениям полиции, администратор порностудий, 22-летняя ровенчанка, подыскивала соответствующие помещения и девушек для «работы».

«На компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного «кошелька» девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени», - говорится в сообщении.

Как добавил Крутий, полицейские предварительно установили, что в Ривне таким образом «трудоустроилось» ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Во время обыска трое из них как раз пришли в арендованную квартиру, где действовала порностудия. Еще в двух аналогичных помещениях девушки и жили, и работали.

Также одну студию разоблачили ривненские оперативники и в Днепре, в которой как раз «работали» три девушки.

Во время обысков полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду.

По факту распространения предметов порнографического характера 22-летнему администратору и еще пяти жительницам Ривного следователи следственного управления сообщили о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о сообщении 32-летнему жителю Днепра подозрения в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.