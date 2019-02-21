Во Львовской области автобус с туристами разбил "Мерседес"

В аварию попал автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и автомобиля «Мерседес» погиб водитель легковушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около трех ночи на автодороге «Львов-Шегини» в одном из сел Городокского района.

По предварительным данным, столкнулись автобус, осуществлявший международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и «Мерседес», которым управлял 35-летний житель Городка.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Из пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, наехал на металлический отбойник, в результате чего машина слетела в кювет. Погибло 5 человек.