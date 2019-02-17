В Кривом Роге подожгли двери храма бывшей УПЦ МП

В храм бывшей УПЦ МП бросили зажигательную смесь, повреждены двери и надвратная икона.

В пятницу, 15 февраля неизвестные бросили в центральные двери храма Вознесения Господня УПЦ МП зажигательную смесь.

Об этом сообщила пресс-служба Криворожской епархии УПЦ МП.

Вследствие действий правонарушителей были сильно повреждены двери и надвратная икона Вознесения Господня.

"Также сделаны надписи на стенах 14/88, которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных движений", - говорится в сообщении.

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В криворожском отделе полиции заявили, что по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.