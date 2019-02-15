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400 долларов за быструю выдачу паспортов: в Киеве чиновницу ГМС поймали на взятке (фото)

10:10, 15 февраля 2019
Происшествия
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В Киеве чиновницу ДМС взяли за взятку / фото ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста одного из райотделов Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и области.

Оперативники установили, что чиновник требовал 400 долларов от местного жителя за ускорение выдачи ID-карты и заграничного паспорта, сообщает пресс-центр СБУ.

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"Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части неправомерной выгоды в размере 200 американских долларов. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте после получения 200 долларов США – второй части взятки", – информирует ведомство.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника СБУ проводило в сотрудничестве с сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции Миграционной службы и следственным отделом Печерского управления полиции Киева, под руководством прокуратуры.

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Теги: #Киев#взятка#СБУ#ГМС