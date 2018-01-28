Во Львове задержали двоих сотрудников полиции во время получения взятки в 1700 долларов и 4000 гривень

Правоохранители требовали деньги у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности.

Во Львове следователи СБУ уличили во взяточничестве двоих оперативных уполномоченных Зализничного отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, полицейские задержаны «на горячем» 27 января.

«Оборотни в погонах» требовали 1700 долл. и 4000 грн у местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности. Правоохранители задержали взяточников при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества), отметили в полиции.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения, добавили в главке.