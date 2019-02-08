Горящие в Черном море танкеры попали в шторм

Спасатели фиксировали «небольшой дрейф» танкера Candy, но сейчас судно не движется.

Два танкера Maestro и Candy, которые продолжают гореть после взрыва газа 21 января в Черном море у берегов Крыма, попали в шторм.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которой находятся аварийные суда. Волна – до 3,5 метров, температура – плюс два градуса, это означает, обледенение периодическое на ветру. Судна находятся в штормовых условиях», – уточнили в Росморречфлоте.

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В пресс-службе добавили, что спасатели фиксировали «небольшой дрейф» танкера Candy, но сейчас судно не движется. Также там сообщили, что погодные условия могут способствовать обледенению.

Как сообщал УНИАН, 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании.

Танкер Maestro шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек – граждане Турции и Индии. На борту танкера Candy находились 17 человек – также граждане Турции и Индии.

Погибли 14 человек, еще 12 удалось спасти, судьба шести человек остается неизвестной.

Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию, утверждает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.