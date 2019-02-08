В Днепре задержали членов преступной группы, которые под пытками вымогали у предпринимателя 4 миллиона гривень (фото, видео)

Злоумышленники похитили мужчину и жестоко пытали. Под пытками предприниматель выдал номера банковских карт с пин-кодами, ключи от квартиры и передал права собственности на автомобиль.

В Днепре в ходе совместной спецоперации сотрудники управления стратегических расследований, прокуратуры с привлечением спецподразделения «КОРД» задержали пятерых членов группировки, которые под пытками вымогали у предпринимателя 4 миллиона гривень.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Правоохранители установили, что предпринимателя похитили 28 января в районе ул. Батумской. В течение суток его держали в подвале, при этом жестоко пытали и угрожали убийством. Под пытками мужчина выдал номера банковских карт с пин-кодами, ключи от квартиры и передал права собственности на автомобиль. Затем похитители шантажом заставили родителей потерпевшего отдать 30 тысяч гривень и требовали 60 тысяч долларов. В это время потерпевший воспользовался возможностью и убежал от охранника», - говорится в сообщении.

Во время обысков у злоумышленников изъяли ценные вещи, похищенные у потерпевшего, а также пистолет и автомобили, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство).

Сейчас организатор группы и один из активных участников пытки задержан в порядке ст. 208 УПКУ. Роль и степень вины других членов преступной группы устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля у днепрянина похитили сумку с $100 тысячами.