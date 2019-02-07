На Полтавщине изъяли самую крупную партию метадона в истории Украины (фото, видео)

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 35 миллионов гривень.

Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 6 февраля пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению метадона, изъяв продукции на 35 миллионов гривень.

Это самая крупная партия метадона, которую когда-либо изымали в стране, сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно сообщению, во время обыска в домовладении обнаружили и изъяли более 20 кг метадона, 300 кг прекурсоров и почти пятьдесят литров жидкого метадонового концентрата.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. "Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

В порядке ст. 208 УПК Украины правоохранители задержали трех лиц, причастных к совершению указанной незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Одессе полиция изъяла у международной группы наркоторговцев "товара" на 2 миллиона гривен.