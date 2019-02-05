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В Одессе в автомобиль полиции врезался пьяный водитель

05:01, 05 февраля 2019
Происшествия
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У инспектора закрытая черепно-мозговая травма / фото facebook.com/zborik14

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одессы, ЧП произошло ночью. Когда служебный автомобиль Toyota Prius остановился на запрещающий сигнал светофора, в него сзади на большой скорости врезался другой автомобиль.

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Как подтвердили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение. У потерпевшего, в том числе, закрытая черепно-мозговая травма.

Как выяснилось, мужчина – виновник ДТП, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. «Все соответствующие материалы оформлены», - отметили в пресс-службе.

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Теги: #Одесса#полиция#ДТП