В Ривном под колесами поезда погиб мужчина

По предварительной информации, мужчина бросился под поезд и от полученных травм погиб.

В Ривном сегодня под колесами поезда погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, это произошло на улице Здолбуновской вблизи вещевого рынка.

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По предварительной информации, мужчина по неизвестным пока причинам бросился под поезд и от полученных травм погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 февраля, в Одессе с автодороги на ж/д пути под поезд «слетела» иномарка, которой управлял пьяный водитель.