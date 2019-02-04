В Ривном под колесами поезда погиб мужчина
02:26, 04 февраля 2019Происшествия
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По предварительной информации, мужчина бросился под поезд и от полученных травм погиб.
Мужчина бросился под поезд / УНИАН
В Ривном сегодня под колесами поезда погиб мужчина.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, это произошло на улице Здолбуновской вблизи вещевого рынка.
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По предварительной информации, мужчина по неизвестным пока причинам бросился под поезд и от полученных травм погиб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНИАН, вчера, 3 февраля, в Одессе с автодороги на ж/д пути под поезд «слетела» иномарка, которой управлял пьяный водитель.
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