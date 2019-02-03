Полиция задержала подозреваемого в убийстве предпринимателя из Кременчуга

55-летний предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову.

Оперативникам уголовного розыска полиции Полтавской области удалось установить лицо, которое обоснованно подозревается в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Национальной полиции, подозреваемый задержан 2 февраля, в настоящее время фигуранту объявлено о подозрении.

"55-летний предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову. Автомобиль с телом пострадавшего 31 января около 21:00 обнаружили патрульные полицейские на 96 километре автодороги "Александрия-Кременчуг", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором было тело мужчины с явными признаками насильственной смерти, было обнаружено на трассе Александрия-Кременчуг в направлении города Кременчуг. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.